Qwanturank, un concours de référencement

Le moteur Qwant a mis en place un concours de référencement proposant aux acteurs de ce métier d 'essayer à positionner un site neuf sur le mot clé Qwanturank dans leur moteur de recherche.

Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ajouterai que Qwant est un moteur de recherche français né en 2013.

Dans mon métier de référenceur, je ne me suis jamais beaucoup préoccupé de son fonctionnement, car j'ai pu constater que les requêtes que j'avais réussies à bien positionner sur Google suite à mon travail étaient également bien placées dans les SERPs de Qwant. Je vais donc pouvoir vérifier pendant ce concours si mes méthodes sont bien "Qwant compatibles". La difficulté supplémentaire étant la concurrence qui va certainement être encore plus féroce que dans le référencement d'un site internet classique.

Et pour cela je vous invite à découvrir avec moi la vie passionnante de Martin Qwanturank. Bonne promenade dans le monde imaginaire d'un concours de positionnement jusqu'en mars 2020. Cela va bouger dans les résultats de recherche Google et Qwant et je vous conseille de suivre les résultats sur les deux moteurs de recherche.

PS : J’ai participé en 2004 au concours mangeur de cigogne, dans lequel je m’étais classé en milieu de peloton, donc rien d’exceptionnel. Merde quinze ans !!